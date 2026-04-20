Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.04.2026 22:43:14
Tim Cook to become Apple Executive Chairman John Ternus to become Apple CEO
Apple announced that Tim Cook will become executive chairman of Apple’s board of directors and John Ternus, senior vice president of Hardware Engineering, will become Apple’s next chief executive officer effective on September 1, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Apple Inc.
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