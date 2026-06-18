Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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18.06.2026 10:26:00
Tim Cook zur Speicherkrise: Apple kündigt Preiserhöhung an
Bislang nutzt Apple noch allerlei Tricks, um Gerätetarife nicht ändern zu müssen. Aufgrund des RAM-Mangels soll sich das demnächst ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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