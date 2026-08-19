Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.08.2026 08:00:00
Tim Cook's Final Earnings Call as Apple CEO Came the Same Week Apple Hit a $5 Trillion Market Cap. Here's What Investors Should Watch Under His Successor.
Since Tim Cook became CEO of Apple (NASDAQ: AAPL) in 2011, taking over for the legendary Steve Jobs, the company's share price has skyrocketed 2,180% (as of Aug. 17). This was an extremely successful tenure. But it's time to hang it up. The tech executive will step down on Sept. 1 and become executive chairman. He'll be replaced by John Ternus, a 25-year Apple veteran who's currently the hardware chief.Cook's final earnings call for Apple's fiscal 2026 third quarter, which ended June 27, was on July 30. It happened the same week the business reached a $5 trillion market cap, though that valuation has fallen to $4.5 trillion today, driven by a post-earnings sell-off.Apple remains one of the most valuable and dominant enterprises on the planet, which makes things easier for its successor. Here's what investors should watch as Ternus takes over the CEO role.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|24 480,00
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|Apple Inc.
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