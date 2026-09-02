Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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02.09.2026 20:00:00

Tim Cook's Final Earnings Call as Apple CEO Came the Same Week Apple Hit a $5 Trillion Market Cap. Here's What Investors Should Watch Under His Successor.

Tim Cook grew Apple (NASDAQ: AAPL) from a $350 billion company to a $5 trillion company over his 15 years as CEO, and the stock returned 2,740% to shareholders over that time.Apple stock hit the $5 trillion mark as Cook gave his last earnings call as CEO, a fitting tribute to a leader who skillfully filled the big shoes of founder Steve Jobs.The question on everyone's mind is whether new CEO John Ternus, who took over as of Sept. 1, can continue that streak. Apple stock has since pulled back slightly after management warned of skyrocketing memory prices and decelerating growth. Here's what investors should be watching as Ternus takes over.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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