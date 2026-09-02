Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.09.2026 20:00:00
Tim Cook's Final Earnings Call as Apple CEO Came the Same Week Apple Hit a $5 Trillion Market Cap. Here's What Investors Should Watch Under His Successor.
Tim Cook grew Apple (NASDAQ: AAPL) from a $350 billion company to a $5 trillion company over his 15 years as CEO, and the stock returned 2,740% to shareholders over that time.Apple stock hit the $5 trillion mark as Cook gave his last earnings call as CEO, a fitting tribute to a leader who skillfully filled the big shoes of founder Steve Jobs.The question on everyone's mind is whether new CEO John Ternus, who took over as of Sept. 1, can continue that streak. Apple stock has since pulled back slightly after management warned of skyrocketing memory prices and decelerating growth. Here's what investors should be watching as Ternus takes over.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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09:30
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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09:30
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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02.09.26
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
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01.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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01.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
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01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:29
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|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|Apple Inc.
|280,70
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
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