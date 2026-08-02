Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|
02.08.2026 13:00:00
Tim Cook’s lasting legacy: Keeping Apple’s eye on the ball
Apple has been phenomenally profitable because its CEO resisted demands to change the business’s focus.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ball Corp.
|
27.07.26
|S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ball von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Ball präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ball von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.06.26