Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.09.2026 11:06:00
Tim Cook's Legacy at Apple Will Be Defined by This Nearly $879 Billion Investment, Not AI
This year has seen its fair share of major leadership transitions. After more than half a century at the helm, Berkshire Hathaway's Warren Buffett retired as CEO on Dec. 31. Similarly, Adobe's chief of 18 years, Shantanu Narayen, announced in March that he planned to step down once a new CEO is appointed. But perhaps the biggest surprise of all was the April 20 announcement that Apple (NASDAQ: AAPL) CEO Tim Cook, who's held the top position since August 2011, would step down on Sept. 1 and turn the proverbial keys over to John Ternus. Although Cook is staying aboard as the executive chairman of Apple's board, the company's day-to-day operations and its innovative trajectory will now be charted by Ternus. Apple's now-former CEO delivering remarks at the White House. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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09:30
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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09:30
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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02.09.26
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
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01.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
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01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|282,05
|0,62%
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