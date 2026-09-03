Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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03.09.2026 11:06:00

Tim Cook's Legacy at Apple Will Be Defined by This Nearly $879 Billion Investment, Not AI

This year has seen its fair share of major leadership transitions. After more than half a century at the helm, Berkshire Hathaway's Warren Buffett retired as CEO on Dec. 31. Similarly, Adobe's chief of 18 years, Shantanu Narayen, announced in March that he planned to step down once a new CEO is appointed. But perhaps the biggest surprise of all was the April 20 announcement that Apple (NASDAQ: AAPL) CEO Tim Cook, who's held the top position since August 2011, would step down on Sept. 1 and turn the proverbial keys over to John Ternus. Although Cook is staying aboard as the executive chairman of Apple's board, the company's day-to-day operations and its innovative trajectory will now be charted by Ternus. Apple's now-former CEO delivering remarks at the White House. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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