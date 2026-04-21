Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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21.04.2026 17:17:00
Tim Cook’s secret weapon that turned Apple into a $4 trillion empire
Tim Cook will leave the CEO post after 15 years marked by supply-chain dominance.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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