TIM (ex Telecom Italia): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TIM (ex Telecom Italia) hat am 03.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat TIM (ex Telecom Italia) im vergangenen Quartal 4,05 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TIM (ex Telecom Italia) 4,15 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,005 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TIM (ex Telecom Italia) ein EPS von 0,340 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 15,38 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,011 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 15,47 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at