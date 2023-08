TIM (ex Telecom Italia): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TIM (ex Telecom Italia) hat am 02.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde auf 4,00 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,91 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at