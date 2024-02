TIM (ex Telecom Italia) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TIM (ex Telecom Italia) hat am 15.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz wurden 4,34 Milliarden EUR gegenüber 4,26 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -0,010 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,33 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at