Tim Participacoes gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tim Participacoes präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 BRL gegenüber 0,430 BRL im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 6,92 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tim Participacoes 6,63 Milliarden BRL umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,79 BRL beziffert. Im Vorjahr hatten 1,30 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,62 Prozent auf 26,62 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 25,45 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at