Tim Participacoes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tim Participacoes hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 BRL, nach 0,500 BRL im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Tim Participacoes 7,07 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,71 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at