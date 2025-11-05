|
Tim Participacoes präsentierte Quartalsergebnisse
Tim Participacoes hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tim Participacoes ein EPS von 0,330 BRL je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 6,71 Milliarden BRL gegenüber 6,42 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
