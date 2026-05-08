Tim Participacoes stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tim Participacoes lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,34 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,81 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,39 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at