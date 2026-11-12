TIM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TIM hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

TIM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,460 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TIM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,38 Milliarden USD im Vergleich zu 1,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at