Timbercreek Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Timbercreek Financial hat am 09.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Timbercreek Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 22,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at