Timbercreek Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Timbercreek Financial hat am 10.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,170 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,170 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,36 Prozent auf 30,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at