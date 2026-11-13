Timbercreek Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Timbercreek Financial hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Timbercreek Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,7 Millionen CAD im Vergleich zu 37,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at