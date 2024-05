Timbercreek Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Timbercreek Financial hat am 06.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 CAD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,31 Prozent auf 41,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at