Timbercreek Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Timbercreek Financial hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,14 Prozent auf 39,1 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at