Timberland Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Timberland Bancorp hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,90 USD gegenüber 0,850 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,43 Prozent auf 28,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at