Timberland Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Timberland Bancorp präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 0,860 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 30,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Timberland Bancorp 28,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at