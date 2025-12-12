Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
12.12.2025 12:13:00
Time Magazine: „KI-Architekten“ sind „Person des Jahres“
Jedes Jahr entscheidet die Redaktion des Time Magazines, wer das Jahr am stärksten geprägt hat. 2025 waren das Jensen Huang & Co, denn KI habe alles bestimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
