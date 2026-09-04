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04.09.2026 06:31:29
Time People Group Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Time People Group Registered hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,410 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,9 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 28,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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