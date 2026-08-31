Time Publishing Media gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Time Publishing Media hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Time Publishing Media hat ein EPS von 0,22 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,35 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at