Time Technoplast: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Time Technoplast hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,42 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 16,77 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,99 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Time Technoplast mit einem Umsatz von insgesamt 61,05 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at