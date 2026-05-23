Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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23.05.2026 06:00:28
Time to ‘do the splits’ on your mortgage?
Overstretched borrowers are finding ways to alleviate the pain of higher interest ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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