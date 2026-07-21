Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.07.2026 15:25:00
Time to buy the dip in momentum stocks after a punishing July drawdown? Here’s what history tells us.
Investors who can stomach a little short-term volatility are often rewarded.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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