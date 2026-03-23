MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
23.03.2026 18:15:00
Time to Buy the Dip on MP Materials Stock?
MP Materials (NYSE: MP) is at the forefront of a critical opportunity as the U.S. seeks to secure a domestic supply of essential minerals and rare-earth materials. That's because, according to research from The Motley Fool, China currently accounts for 90% of rare-earth processing, which could pose a risk to crucial supply chains that rely on these rare-earth elements.The U.S. government is stepping in and investing in miner stocks through an ambitious "mine-to-magnet" strategy aimed at securing domestic production, and MP Materials has been one beneficiary. With the stock down 47% from its October peak, now might just be the time to invest.MP Materials holds a unique position in the rare-earth magnet space as a domestic supplier and owns the only rare-earth mining and processing site of scale in North America, the Mountain Pass Rare Earth Mine and Processing Facility in California. Neodymium-praseodymium (NdPr) is a critical feedstock for rare-earth magnets used across sectors such as electric vehicles, robotics, and defense.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|46,20
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.