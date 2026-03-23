MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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23.03.2026 18:15:00

Time to Buy the Dip on MP Materials Stock?

MP Materials (NYSE: MP) is at the forefront of a critical opportunity as the U.S. seeks to secure a domestic supply of essential minerals and rare-earth materials. That's because, according to research from The Motley Fool, China currently accounts for 90% of rare-earth processing, which could pose a risk to crucial supply chains that rely on these rare-earth elements.The U.S. government is stepping in and investing in miner stocks through an ambitious "mine-to-magnet" strategy aimed at securing domestic production, and MP Materials has been one beneficiary. With the stock down 47% from its October peak, now might just be the time to invest.MP Materials holds a unique position in the rare-earth magnet space as a domestic supplier and owns the only rare-earth mining and processing site of scale in North America, the Mountain Pass Rare Earth Mine and Processing Facility in California. Neodymium-praseodymium (NdPr) is a critical feedstock for rare-earth magnets used across sectors such as electric vehicles, robotics, and defense.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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