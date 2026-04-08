Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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08.04.2026 21:45:00
Time to Buy the Dip on Texas Pacific Land Stock?
Participate in financial markets long enough, and an investor is apt to hear the saying, "Stocks don't move up in a straight line." Even in the strongest-trending bull markets, hot stocks take breathers.Due to the war in Iran, it's felt as though some energy stocks moved higher in a straight-line fashion. Texas Pacific Land (NYSE: TPL) exuded such vibes in February, gaining 45% and ranking as the S&P 500's best performer. Texas Pacific Land stock took a tumble, but investors may want to keep an eye on this energy royalty name. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|380,80
|3,31%
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