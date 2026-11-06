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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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06.11.2026 04:15:00

Time to Cash Out? 4 Energy Stocks I'd Sell Before It's Too Late

There are two things that connect Devon Energy (NYSE: DVN), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), EOG Resources (NYSE: EOG), and Permian Resources (NYSE: PR), since all four are, one, U.S.-based, and two, energy producers. That's been a very good thing lately, as energy prices have been strong. But history is very clear that energy prices won't stay strong forever. Here's why you may want to sell now to lock in some gains before it's too late.

Energy prices rise and fall over time. There are any number of reasons why energy prices change, from supply and demand dynamics to disasters (manmade and otherwise) to geopolitical conflict. That last one is what's driving prices higher today, with the geopolitical conflict in the Middle East upending global energy markets.

Image source: Getty Images.

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