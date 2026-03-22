Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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22.03.2026 06:00:08
Time to shear the UK housing market of the dreaded ‘fleecehold’
Estate management charges can leave buyers of new-built homes with unforeseen costs as they pay annually for maintenanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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