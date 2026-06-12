Timee,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Timee,Inc Registered äußerte sich am 11.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,64 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,30 Prozent auf 4,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,82 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at