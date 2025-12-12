Timee,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Timee,Inc Registered gab am 11.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 9,46 Milliarden JPY gegenüber 7,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 53,53 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Timee,Inc Registered 29,31 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Timee,Inc Registered im vergangenen Geschäftsjahr 34,29 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Timee,Inc Registered 26,88 Milliarden JPY umsetzen können.

