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01.06.2026 06:31:29
Times Guaranty präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Times Guaranty hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,71 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,790 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,850 INR gegenüber 2,60 INR im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 54,95 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 34,05 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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