Timex Group India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Timex Group India hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,790 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,35 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 7,30 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,62 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Timex Group India in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 48,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,99 Milliarden INR im Vergleich zu 5,38 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at