Timex Group India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Timex Group India hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Timex Group India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,51 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,20 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at