Timex Group India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Timex Group India hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 29,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at