Timex Group India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Timex Group India hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Timex Group India mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 39,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at