TIMIA Capital ließ sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TIMIA Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,27 Prozent auf 4,3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at