Timken Boosts FY26 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, Timken Co. (TKR) raised its adjusted earnings guidance range for the full-year 2025, while maintaining annual revenue growth outlook.

For fiscal 2025, the company now projects earnings in a range of $4.05 to $4.20 per share and adjusted earnings in a range of $6.35 to $6.50 per share on revenue growth of approximately 5.5 percent.

Previously, the company expected earnings in the range of $3.75 to $4.05 per share and adjusted earnings in a range of $6.05 to $6.35 per share on revenue growth of 5.5 percent.

"While it is too early to provide a formal outlook for 2027, we currently expect organic sales to increase mid-single digits compared to 2026 driven by incremental growth from our strategic initiatives and further positive momentum across our industrial markets," said Lucian Boldea, president and chief executive officer.

In Wednesday's pre-market trading, TKR is trading on the NYSE at $119.00, up $3.34 or 2.89 percent.

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