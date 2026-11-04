Timken Co. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Timken Co. (TKR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $93.8 million, or $1.34 per share. This compares with $69.3 million, or $0.99 per share, last year.

Excluding items, Timken Co. reported adjusted earnings of $115.1 million or $1.65 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.7% to $1.211 billion from $1.157 billion last year.

Timken Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $93.8 Mln. vs. $69.3 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $0.99 last year. -Revenue: $1.211 Bln vs. $1.157 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.35 To $ 6.50