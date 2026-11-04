Timken Aktie
WKN: 852676 / ISIN: US8873891043
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04.11.2026 12:55:00
Timken Co. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Timken Co. (TKR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $93.8 million, or $1.34 per share. This compares with $69.3 million, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, Timken Co. reported adjusted earnings of $115.1 million or $1.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $1.211 billion from $1.157 billion last year.
Timken Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93.8 Mln. vs. $69.3 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $0.99 last year. -Revenue: $1.211 Bln vs. $1.157 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.35 To $ 6.50
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