Timken Aktie

Timken für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852676 / ISIN: US8873891043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 12:55:03

Timken Co. Reveals Rise In Q1 Income

(RTTNews) - Timken Co. (TKR) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $98.2 million, or $1.40 per share. This compares with $78.3 million, or $1.11 per share, last year.

Excluding items, Timken Co. reported adjusted earnings of $117.3 million or $1.67 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.0% to $1.231 billion from $1.140 billion last year.

Timken Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $98.2 Mln. vs. $78.3 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.11 last year. -Revenue: $1.231 Bln vs. $1.140 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Timken CoShs

mehr Nachrichten