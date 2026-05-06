Timken Co. Reveals Rise In Q1 Income

(RTTNews) - Timken Co. (TKR) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $98.2 million, or $1.40 per share. This compares with $78.3 million, or $1.11 per share, last year.

Excluding items, Timken Co. reported adjusted earnings of $117.3 million or $1.67 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.0% to $1.231 billion from $1.140 billion last year.

Timken Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $98.2 Mln. vs. $78.3 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.11 last year. -Revenue: $1.231 Bln vs. $1.140 Bln last year.