Timken hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Timken hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte Timken einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,21 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at