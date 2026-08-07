Timken India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Timken India hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,91 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Timken India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,43 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at