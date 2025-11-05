|
05.11.2025 06:31:28
Timken India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Timken India hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,89 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,96 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 7,73 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
