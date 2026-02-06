|
06.02.2026 06:31:28
Timken India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Timken India hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Timken India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,25 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,88 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Timken India mit einem Umsatz von insgesamt 7,80 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,12 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
