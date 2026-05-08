Timken legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Timken lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Timken im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at