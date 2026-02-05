Timken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Timken hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Timken im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,99 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Timken mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at