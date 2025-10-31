Timken: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Timken lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Timken einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at